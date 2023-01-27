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Fosil Araştırma Ormanı ziyarete açılacak

Bolu'da bulunan Fosil Araştırma Ormanı, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsünce yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla bahar sezonunda ziyaret edilebilecek.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 12:40
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Bolu’daki Fosil Araştırma Ormanı ziyarete açılacak

Fosil Araştırma Ormanı ziyarete açılacak
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AA’nın haberine göre, dünyada az sayıda bulunan ve ilçeye bağlı Hocaş köyünde yer alan fosil araştırma ormanı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2005'te 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillendi, 2013'te ise Türkiye'nin ilk fosil ormanı ilan edildi.

Bolu kent merkezine yaklaşık 63 kilometre uzaklıkta olan ve yaklaşık 900 rakımlı bölgede 975 hektarlık alanda muhtelif ebattaki taşlaşmış ağaç gövdelerinden meydana gelen ormanda, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü öncülüğünde yapılan çalışmalarda sona gelindi.

Bugüne kadar 18 ila 19 milyon yıl öncesine tarihlenen palmiye, kavak, söğüt, sedir, 3-5 ibreli çam, sığla, meşe ve zelkova ağaçları, yaprak ve dal fosillerinin görülebileceği orman bahar sezonunda ziyarete açılacak.

"YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR FOSİLLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLARAK KORUNABİLMESİNE YÖNELİK"

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa Arslan, AA muhabirine, çalışmaların başladığı 2009 yılından itibaren alanda bulunan fosillerin zarar görmemesi ve yeni buluntulara daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla bölgeye girişin kısıtlı tutulduğunu söyledi.

Arslan, yakın zamanda ziyarete açılması planlanan ormanı, isteyen herkesin alan kılavuzları eşliğinde gezebileceğini belirtti.

Türkiye'nin "ilk ve tek" tescilli fosil ormanı olma özelliğini taşıyan Seben Fosil Araştırma Ormanı'nın öneminden bahseden Arslan, ormanın 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildiğini sözlerine ekledi.

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