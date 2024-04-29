CHP'li başkan adayı başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu

Alınan bilgilere göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde CHP’nin Sur Belediye Başkan adayı olan ve merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde bir sitede yalnız başına yaşayan Abdülkadir Bedir’den haber alamayan yakınları kontrol için evine gitti.

Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede öldüğü tespit edilen Bedir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili ekiplerin başlattığı soruşturma devam ediyor.