CHP'li başkan adayı başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu

Kaynak: İHA
CHP'li başkan adayı başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu
Yerel seçimlerde Diyarbakır'da CHP'den Sur Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, evinde başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgilere göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde CHP’nin Sur Belediye Başkan adayı olan ve merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde bir sitede yalnız başına yaşayan Abdülkadir Bedir’den haber alamayan yakınları kontrol için evine gitti.

chpliaday1.jpgBedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

gorsel2.jpgSağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede öldüğü tespit edilen Bedir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili ekiplerin başlattığı soruşturma devam ediyor.

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