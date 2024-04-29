Fenerbahçe'nin eski hocaları kapıştı. Pereira Jesus'un havasını söndürdü

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü ve şu anda Suudi Arabistan’ın Al Shabab takımını çalıştıran Vitor Pereira, gösterdiği üstün performansla ‘Ayın Teknik Direktörü’ ödülüne layık görüldü.

Portekizli çalıştırıcı, yine geçen sezon Fenerbahçe'de görev yapan şu anda Al Hilal’in teknik direktörü olan Jorge Jesus’un beş ay boyunca elinde tuttuğu ödülü devralarak dikkatleri üzerine çekti.

Pereira’nın yönetimindeki Al Shabab, Mart ayında oynadığı dört maçtan üç galibiyet ve bir beraberlikle ayrılarak, ligdeki konumunu sağlamlaştırdı.

Al Shabab, Pereira liderliğindeki 29 maç sonunda topladığı 38 puan ile ligde dokuzuncu sırada bulunuyor. Son dönemde elde edilen başarı, Pereira’nın stratejik ve teknik becerilerinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.