Fenerbahçe'nin eski hocaları kapıştı. Pereira Jesus'un havasını söndürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin eski hocaları kapıştı. Pereira Jesus'un havasını söndürdü
Bir dönem Fenerbahçe'de görev yapan iki teknik adam Vitor Pereira ve Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da gündem oldu.

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü ve şu anda Suudi Arabistan’ın Al Shabab takımını çalıştıran Vitor Pereira, gösterdiği üstün performansla ‘Ayın Teknik Direktörü’ ödülüne layık görüldü.

1-gmhwvluwiaazbmb-32706499.webp

Portekizli çalıştırıcı, yine geçen sezon Fenerbahçe'de görev yapan şu anda Al Hilal’in teknik direktörü olan Jorge Jesus’un beş ay boyunca elinde tuttuğu ödülü devralarak dikkatleri üzerine çekti.

Pereira’nın yönetimindeki Al Shabab, Mart ayında oynadığı dört maçtan üç galibiyet ve bir beraberlikle ayrılarak, ligdeki konumunu sağlamlaştırdı.

pere.jpg

Al Shabab, Pereira liderliğindeki 29 maç sonunda topladığı 38 puan ile ligde dokuzuncu sırada bulunuyor. Son dönemde elde edilen başarı, Pereira’nın stratejik ve teknik becerilerinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

İlgili Haberler
Hasan Arat düğmeye bastı. Beşiktaş'ta operasyon başlıyor
Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Tolunay Kafkas sahip oldukları avantajı açıkladı
Tolunay Kafkas sahip oldukları avantajı açıkladı
Oosterwolde'den kum saatli mesaj
Oosterwolde'den kum saatli mesaj
Ergin Ataman'a kara haber geldi
Antalyaspor içten yıkıldı. Sergen Yalçın hançerlendi
Nazillispor Başkanı'ndan flaş şike açıklaması. TFF inceleme başlatmıştı
Arda Güler itiraf etti. Fenerbahçe'de neden 1 yıl daha kalmadığını açıkladı
Yunanistan'da Montella Terim zirvesi
Yunanistan'da Montella Terim zirvesi
Dişi Yılmaz Vural ortaya çıktı
Ebrar Karakurt Rusya'yı salladı. Rekorları alt üst etti
Suudi Arabistan'dan Ziyech'e reddedemeyeceği teklif
Erol Bulut havalara uçtu
Son Haberler
Medine'de şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi Video
Medine'de şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi
Hasan Arat düğmeye bastı. Beşiktaş'ta operasyon başlıyor Spor
Hasan Arat düğmeye bastı. Beşiktaş'ta operasyon başlıyor
Medine'yi sel aldı Video
Medine'yi sel aldı
Yer yarıldı yerin içine girdi sözü Adana’da gerçek oldu Yerel Haberler
Yer yarıldı yerin içine girdi sözü Adana’da gerçek oldu
Şanlıurfa'da toz bulutu oluştu Video
Şanlıurfa'da toz bulutu oluştu
Ayak parmağından miyopu tedavi ettiğini iddia etti Video
Ayak parmağından miyopu tedavi ettiğini iddia etti
Otobüs nehre yuvarlandı. 25 ölü 13 yaralı Dünya
Otobüs nehre yuvarlandı. 25 ölü 13 yaralı