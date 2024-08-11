Bolu’nun doğa harikasına ziyaretçi akını

Bolu kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlarla doldu.
Tatilciler, sıcak geçen yaz günlerinde temiz orman havası eşliğinde dinlenme fırsatı bulurken, piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.
Piknik ateşinin yasak olduğu Milli Park’a evlerinde hazırladıkları ürünlerle piknik yapan vatandaşlar, manzara dolu mekanda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Göl çevresinde yürüyüş yaparak spor aktivitesi yapan vatandaşların, tatilin keyfini çıkardığı görüldü.