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Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

Bolu’da Kasım ayının sonlarına doğru, havaların soğumasıyla birlikte Köroğlu Dağları’na mevsimin ilk karı düştü. Köroğlu Dağları’nda oluşan beyaz örtüyü Bolulu sosyal medya fenomeni ‘Köylü Kızı Nurgül’ paylaştı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 21:11
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Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü
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İHA - Kasım ayının sonlarına doğru soğuk havanın etkisini gösterdiğini Bolu’da hava sıcaklıkları gece saatlerinde eksi derecelere düşüyor. Köroğlu Dağları’na yakın bir bölgede yaşayan Bolulu ünlü sosyal medya fenomeni Nurgül Akdoğan, mevsimin ilk kar yağışı sonrası oluşan beyaz örtüyü görüntüledi.

Akşamüzeri saat 16.00 sıralarında dağda hayvanlarını otlattığı esnada karşısında bulunan dağlardaki beyaz örtüyü fark eden Akdoğan, hemen sosyal medya hesabı üzerinden görüntüleri paylaştı.

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