Bomba gibi patlayınca tatilleri kabusa döndü. Alanya'daki lüks otelde akılalmaz olay

Alicanoğlu ailesi, uzun bir yılın ardından dinlenmek amacıyla Alanya'daki ünlü bir lüks otelde tatil yapmaya karar verdi. Ancak tatilleri, kısa sürede kabus dolu bir olayla karşılaştı. Otellerine 15 Temmuz'da giriş yapan aile, bir gün sonra beklenmedik bir travma yaşadı.

"DUŞAKABİN CAMI ANİDEN PATLADI"

Yıldız Alicanoğlu, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Otele girdikten bir gün sonra, duş aldığımız sırada duşakabin camı aniden patladı. Olay anında büyük bir panik yaşadık. Eşimin ayakları kesildi, her yer cam kırıkları ve kan doluydu."

Yıldız Alicanoğlu'nun ifadesine göre, olay sonucunda eşinin ayaklarından ciddi kesikler oluştu ve kendisi de elinde 15 dikişle yaralandı.

Otelin beğenilen bir mekan olduğunu düşünerek geldiklerini ancak bu talihsiz olayla karşılaşınca büyük bir şok yaşadıklarını belirtti.

Alicanoğlu çifti, yaşadıkları trajediden sonra otel yönetimine şikayette bulundu.