Bomba ihbarı ile Erzurum'a inen uçağın akıbeti belli oldu

Uçakta bulunan 234 yolcu ve 13 mürettebat, bomba ihbarı nedeniyle saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Tahliye edilen yolcular güvenli bir alana yerleştirilirken, bomba arama ekipleri uçakta ve bagajlarda arama yaptı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, saat 23.30 itibariyle tüm aramaların tamamlandığını ve uçakta herhangi bir tehlikenin olmadığını açıkladı. Yolcuların, Hindistan'ın Mumbai şehrinden yeni bir uçak gönderilmesiyle Frankfurt'a devam edecekleri bildirildi. Uçuşa kapatılan Erzurum Havalimanı da normale döndü ve uçuşlar yeniden başladı.

Air Vistara Havayolları, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, güvenlik kontrollerinin tamamlandığını ve yeni bir uçak ile mürettebatın Erzurum Havalimanı'na gönderildiğini duyurdu. Açıklamada, yeni uçağın yerel saatle 12.25'te Erzurum'a varmasının ve 14.30'da Frankfurt'a hareket etmesinin planlandığı belirtildi. Şirket, yolcuların bekleyişini daha rahat geçirmeleri için ikram ve yemek servisi yaparak, rahatsızlıkları en aza indirmek için her türlü çabayı gösterdiklerini ifade etti.