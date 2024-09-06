Bomba ihbarı yapılan uçak Erzurum'a indi

Hindistan'ın Mumbai şehrinden Frankfurt’a seyahat eden Boeing 787-9 (B789) tipi uçak, bomba ihbarı sebebiyle Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerinde bekleyişi devam ediyor. Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLANDI

Uçak, aprona gelerek, yolcularını tahliye etmeye başlarken, havalimanında yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları havalimanına sevk edildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, murettebat dahil uçaktaki 247 kişinin indirildiğini, valizlerin teker teker arandığını söyledi. Olayın nasıl başladığını da aktaran Çiftçi, uçaktaki bir yolcunun peçeteye bomba var yazdığını yaşanan olay sonrası uçağın Erzurum Havalimanı'na iniş yaptığını aktardı.