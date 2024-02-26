Bomba sanıldı, içinden kıyafet çıktı

Kaynak: AA
Bomba sanıldı, içinden kıyafet çıktı
Ordu’nun Altınordu ilçesinde otobüs durağına bırakılan çanta, şüphe üzerine fünye ile patlatıldı. Çantadan kıyafet ile kişisel eşyalar çıktı.

Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Atatürk Bulvarı’nda bugün saat 15.30 sıralarında otobüs durağındaki sahipsiz çantayı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çantadan kıyafet ve kişisel eşya çıktı. Ekiplerinin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

Polis, çantanın sahibinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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