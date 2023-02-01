﻿NBA yıldızı kendi takımını takipten çıkardı

22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı ilginç bir hareketle dikkat çekti.

Twitter ve Instagram hesaplarında Nuggets'ı takipten çıktığı ve bio'sundaki '#DenverPG' ifadesini kaldırdığı görülen Hyland, son günlerde yoğunlaşan takas dedikodularının bir parçası haline gelmişti.

Hyland'ın daha sonra Twitter hesabının bio'suna 'NuggetsPG' ifadesini yazdığı görüldü.

The Athletic'ten Shams Charania, geçtiğimiz gün Denver ekibinin son takas günü öncesinde Hyland'la ilgili "aktif" görüşmelerde bulunduğunu bildirmişti.

Hyland, sezonda 12.3 sayı ortalamasına sahip.