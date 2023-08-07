Bora Akkaş ve kızı Suzan'dan ilk fotoğraf geldi

Genç oyuncu Bora Akkaş, sosyal medya fenomeni Oben Alkan ile Şubat ayında nikah masasına oturdu. İtalya’da evlenen çift, dün ilk bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

SUZAN ADINI VERDİLER

Ünlü çiftin bebekleri dün sabah Maslak’taki özel bir hastanede hayata gözlerini açtı. İkili, 10.36’da normal doğumla dünyaya gelen kızlarına ‘Suzan’ adını verdi. Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

“HOŞ GELDİN SUZAN”

Annesi ve eşi Bora Akkaş’ın kızlarıyla çekilen fotoğraflarına sosyal medya hesabından yer veren fenomen fotoğrafa “Hoş geldin Suzan” notunu düştü.

Ünlü oyuncu Bora Akkaş’ın normal doğum yapan eşini bu çok özel anlarında yalnız bırakmadığı ve kızı dünyaya geldiğinde gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.

