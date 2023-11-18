Bora Akkaş'tan kızı Suzan ile yeni paylaşım

Milano’da geçtiğimiz şubat ayında dünyaevine giren Bora Akkaş ve Oben Alkan, ilk bebeklerini ağustos ayında kucaklarına almıştı. Ünlü oyuncu, Suzan adını verdikleri kızıyla çekilen fotoğrafını paylaştı.

Bora Akkaş'tan kızı Suzan ile yeni paylaşım

Oyuncu Bora Akkaş, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile Şubat 2023'ta İtalya'nın Milano şehrinde evlenmişti. Akkaş, 7 Ağustos'ta baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çift, dünyaya gelen kızlarına Suzan adını vermişti.

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KIZIYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Son olarak 'Deneme Çekimi' adlı yapımda yer alan ünlü oyuncu Bora Akkaş, kızı Suzan ile çekilen bir karesini 186 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaştı.

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Minik kızını kollarında tutan Akkaş, gönderisine; "Zaman çok hızlı geçiyor, ciğerimin köşesi şu anda büyüdüğü için şu şekil kolumda uyuyamıyor" mesajını yazdı.

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Ünlü ismin kısa sürede 12 bine yakın beğeni alan bu fotoğrafına; "Nazar değmesin, maşallah", "Çok tatlısınız" ve "Babalık çok yakıştı" gibi yorumlar yapıldı.

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HAMİLELİĞİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Öte yandan nikahtan kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyuran ünlü ikiliden Oben Alkan, "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan beş küçük barnakcık" ifadelerini kullanmıştı.

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