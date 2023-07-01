Bora Akkaş'tan para takma görüntüleri için açıklama

Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutlayan Nesrin Cavadzade, paylaşımıyla olay oldu. Bora Akkaş, kendisinin de Cavadzade'ye para takarken görünüyor olmasından dolayı bir açıklamada bulundu.

Bora Akkaş'tan para takma görüntüleri için açıklama

Akkaş, Üç Kuruş dizisinde birlikte rol aldığı Nesrin Cavadzade'nin doğum günü paylaşımında yer alan görüntüleri nedeniyle eşinden özür dilediği bir açıklama yayınladı.

Ünlü oyuncunun paylaştığı videoda Bora Akkaş'ın, Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar da oldukça konuşulmuştu.

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Konuyla ilgili Bora Akkaş'tan açıklama geldi.

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Akkaş, görüntülerin geçtiğimiz yıla ait olduğunu ve Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırmasının aralarında bir esprisi olduğunu söyledi.

Akkaş yaptığı açıklamada "Nesrin'in Uraz'ın doğum günü için hazırladığı postta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş. Neden bu video bilmiyorum.

Halim ve tavrımdan ya da videonun seçili bölümlerinden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramızdaki bir şaka idi.

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Yoksa Nesrin'e para takmak benim ne haddime. Videonun çekildiği tarih, oturduğumuz masa ve arkadaşlarımız ve bu olayın başında sonunda ne olduğu görünmediği için toplum tarafından hoş karşılanmayan her şeyi anlıyorum.

"ÖZÜR DİLERİM"

Bunun eşimin doğumuna bu kadar yakın bir zamanda bir mesele haline gelmesinden derin mutsuzluk duyuyorum. Konu sadece Uraz'ın doğum günü olmalıydı.

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Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim Oben'den özür dilerim. Bu konu özelinde beni yargılayan insanlara da mutsuzluğumu belirtmek isterim" dedi.

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