Borç batağındaki vatandaş çaresizce daha çok borçlanıyor. İhtiyaç kredisine bir haftada rekor başvuru

BirGün'ün aktardığına göre, BDDK haftalık bültenine göre faizlerin 24 Mart haftasında yüzde 31,49’a kadar çıkmasına rağmen ihtiyaç kredilerinde artış gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın 10 Mart’ta aldığı ihtiyaç kredilerinde faiz üst sınırı kararından sonra geçen 2 haftada sadece 8 milyar TL artan kredi hacmi, mart ayının son haftasında 15 milyar TL'lik bir artış gerçekleştirdi.

815 MİLYAR 797 MİLYON İHTİYAÇ KREDİSİ

Verilere göre tüketici kredileri tutarı, 31 Mart itibarıyla 18 milyar 297 milyon lira artışla bir trilyon 272 milyar 213 milyon TL'ye yükseldi. Söz konusu kredilerin 391 milyar 878 milyon TL'si konut, 64 milyar 538 milyon TL'si taşıt ve 815 milyar 797 milyon TL'si ihtiyaç kredilerinden oluştu.

KREDİ KARTINDA YÜZDE 4,6’LIK ARTIŞ

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 24 milyar 133 milyon TL artarak bir trilyon 45 milyar 216 milyon TL'ye çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 4,6 artışla 577 milyar 35 milyon TL oldu.