Borç içinde yüzen AKP'li belediye uçak kiralayacak. Saatlik ücreti şok etti

Halk TV'den Bora Erdin'in özel haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 31 Mart 2023’te yayımladığı ‘Hazine Alacak Stoku’ verilerine göre en borçlu belediye yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu.

Belediyenin kesinleşen hazine borcu, 31 Mart itibariyle 2 milyar 157 milyon 610 bin TL oldu. Hazine’nin 30 belediye ve belediye şirketlerinden toplam alacağı 8 milyar 569 milyon 144 TL iken, bunun yüzde 25’i tek başına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait borç olarak kayıtlardaki yerini aldı.

AKP’li belediye başkanları tarafından 18 yıldan bu yana yönetilen belediye, borçları ve alacaklarını yönetmekte güçlük çekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 15 Mayıs 2023 ila 31 Aralık 2023 arasında toplam 80 saat uçurmayı planladığı deniz uçağını kiralamak için ihaleye çıktı.

SAYIŞTAY RAPORUNU HİÇE SAYIYOR

Belediyenin 20 Mart’ta düzenlediği ihaleye katılım olmayınca ihale iptal edildi. 24 Nisan’da yeniden ihale düzenlendi. İhaleyi, belediyeni iştirak şirketi İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ (İzaydaş) 1 milyon 700 TL ile aldı. 2021 yılında, 2022 yılında yapılacak uçuşlar için aynı şirket ihaleyi 200 uçuş için 1 milyon 750 bin TL bedelle almıştı. Saatlik ücret 2022 yılı için 7500 TL olurken 2023’te 21.250 TL’ye çıktı.

Ayrıca Türkiye’nin en borçlu belediyesi olasına rağmen AKP’li komşu belediyelere borç veriyor. Büyükşehir tarafından geçmiş yıllarda Körfez Belediyesi’ne verilen borçlar da tahsil edilemedi. Bu belediyeden 2021 yılında geri ödemesinin tamamlanmayan 636 bin 265 TL borç kaldı.

Sayıştay raporunda, başka belediyelere yasal olarak borç veremeyeceğini ifade etmesine rağmen belediyenin mali tablolarında “büyükşehir belediyesinin giderleri” başlığı altında komşuya verilen borç listelendi.