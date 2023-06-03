Borç yapılandırmaya bayram düzenlemesi geldi

İlk başvuru tarihi 30 Haziran'a uzatılan borç yapılandırmada ilk taksit ödemesine bayram düzenlemesi geldi. 31 Temmuz olan ilk taksit ödemedeki son gün, bayram nedeniyle 3 Temmuz olarak belirlendi.

Borç yapılandırmaya bayram düzenlemesi geldi

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak için başvuru süresi 3 gün daha uzatıldı. Böylece mükellefler, borç yapılandırmasına Kurban Bayramı sonrasında da başvurabilecek.

Son günü 3 Temmuz olan yapılandırmaya başvuran mükellefler, ilk taksit ve peşin ödemelerini 31 Temmuz'a kadar yapabilecek.

Yapılandırmada başvuru süresinin uzatılmasıyla birlikte daha çok mükellef yararlanabilecek.

Vergi ve prim borçları yapılandırma kapsamında yer alıyor. Adli ve idari para cezaları da yapılandırılabiliyor.

Yapılandırılan borçlar için ödeme kolaylığı da sağlanıyor. Düzenlemeyle borç yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkanı da sunuluyor.

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