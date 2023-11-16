Borç yiyen kesesinden yer atasözünün anlamı nedir?

Borç yiyen kesesinden yer atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Borç yiyen kesesinden yer atasözünün anlamı nedir?

Borç yiyen kesesinden yer atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Alışverişini borçlanarak yapan kişi, o an içinde, cebinden çıkararak para ödemediği için mutlu olur.

Ancak şöyle bir durum var ki, para yine kendi cebinden gidecektir. Çünkü borcunu ödemek zorundadır. Aslında borca özenilecek bir şey değildir.

Ancak modern dünyanın banka, kredi gibi kolaylıkları insanları daima borçlu yapmaya zorlamakta ve hatta özendirmekte; kartlı alış-verişler ile henüz kazanmadıkları paraları harcatmaktadır.

BORÇ YİYEN KESESİNDEN YER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

İstediğin kadar borç parayı bedava gibi görüp harca ama unutma ki borç yiyen kesesinden yer.

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