Borçka’da selin gelişi kameraya saniye saniye böyle yansıdı

Kaynak: İHA
Borçka’da selin gelişi kameraya saniye saniye böyle yansıdı
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen sel anı ve camide mahsur kalan cemaatin zor anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden olurken, ilçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'ndeki selin gelişi, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yeniyol Camisi ve etrafını taşan dere nedeniyle saniyeler içinde doldu.

Sel, Miraç Kandili programı nedeniyle camide bulunan cemaati de bir süre mahsur bıraktı. Caminin girişinin sularla kaplanması nedeniyle içeride mahsur kalan cemaatin yardımına, belediye ekipleri iş makinesi yardımıyla koştu.

Cemaati camdan kurtararak güvenli alana taşıyan ekiplerin görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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