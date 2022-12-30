SGK cumartesi günü de hizmet verecek

SGK'den yapılan açıklamada, "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31 Aralık 2022 günü (Cumartesi) 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.
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