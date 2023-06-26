“Borcumuz yok vekiller helal” diyen Ali Babacan'a Ümit Özdağ'dan çok sert tepki

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün basın açıklaması yaparak 14 ve 28 Mayıs’ta yapılan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim değerlendirmesinde kimseye borçlarının olmadığını dile getiren Babacan, "Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var" dedi.

ÖZDAĞ'DAN SERT PAYLAŞIM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Ali Babacan'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Özdağ, Babacan'ın değerlendirme paylaşımını alıntılayarak "Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin? Ne gerek var ağabey resme aşağıda fotoğrafı var" dedi.

Ali Babacan'ın konuşmasındaki o bölüm şu şekilde:

"Biz ise tertemiz bir seçim kampanyası yürüttük. Yapamayacağımız hiçbir söz vermedik. Yeniden milletimizin karşısındayız. Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık, hep doğruları söyledik. Kazandığımız her şeyi de anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var. Evet seçimi kazanamadık bunun için gereken özeleştiriyi de muhasebeyi de yapmaktan kaçınmayacağız. Biz hiç kimsenin hakkını yemedik.”