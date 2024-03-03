Borcunu vermeyen arkadaşını 2 gün alıkoyup dövdü

İzmit'te ikamet eden S.S. ile arkadaşı Y.Ç., 2 sene önce kiraladıkları araçla kaza yaptı. İddiaya göre; kazadan sonra Y.Ç., aracın 180 bin TL'lik masrafını kiralama şirketine ödedi. S.S. ise başka bir suçtan cezaevine girip, çıktı.

Y.Ç., 23 Şubat'ta tekrar bir araya geldiği S.S.'den kiralama şirketine ödediği 180 bin TL’nin yarısını yani 90 bin TL'yi istedi. S.S., parayı vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Y.Ç. ve arkadaşları İ.T. (23), O.G. (26), B.K. (26), Ö.A. (26) ve Ö.O. (42), S.S.'yi bir eve götürüp, 2 gün alıkoydu.

6 kişi, 2 gün boyunca dövdükleri S.S.'nin cep telefonu ile üzerindeki değerli eşy​​​​​​​aları çaldıktan sonra S.S’yi serbest bıraktı. Darp sebebiyle sol kolu ve sağ ayak bileğinde kırık olan S.S., hastaneye gitti.​​​​​​​

Sağlık ekipleri, durumu polise ihbar etti. S.S.'nin şikayetçi olması sonrası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.Ç., İ.T. ve Ö.O. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest kaldı.