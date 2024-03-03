Borcunu vermeyen arkadaşını 2 gün alıkoyup dövdü

Kaynak: DHA
Borcunu vermeyen arkadaşını 2 gün alıkoyup dövdü
Kocaeli'de Y.Ç., kendisine olan borcunu ödemediğini iddia ettiği S.S.'yi 2 gün boyunca alıkoyup 5 arkadaşı ile dövdü.

İzmit'te ikamet eden S.S. ile arkadaşı Y.Ç., 2 sene önce kiraladıkları araçla kaza yaptı. İddiaya göre; kazadan sonra Y.Ç., aracın 180 bin TL'lik masrafını kiralama şirketine ödedi. S.S. ise başka bir suçtan cezaevine girip, çıktı.

Y.Ç., 23 Şubat'ta tekrar bir araya geldiği S.S.'den kiralama şirketine ödediği 180 bin TL’nin yarısını yani 90 bin TL'yi istedi. S.S., parayı vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Y.Ç. ve arkadaşları İ.T. (23), O.G. (26), B.K. (26), Ö.A. (26) ve Ö.O. (42), S.S.'yi bir eve götürüp, 2 gün alıkoydu.

kocaeli-borcunu-odemedigini-iddia-edip-20701-1.jpg

6 kişi, 2 gün boyunca dövdükleri S.S.'nin cep telefonu ile üzerindeki değerli eşy​​​​​​​aları çaldıktan sonra S.S’yi serbest bıraktı. Darp sebebiyle sol kolu ve sağ ayak bileğinde kırık olan S.S., hastaneye gitti.​​​​​​​

Sağlık ekipleri, durumu polise ihbar etti. S.S.'nin şikayetçi olması sonrası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.Ç., İ.T. ve Ö.O. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

kocaeli-borcunu-odemedigini-iddia-edip-20701-2.jpg

Son Haberler
Kapsül dolap yaparken neler alınmalı? Bu 7 maddeye dikkat Keşfet
Kapsül dolap yaparken neler alınmalı? Bu 7 maddeye dikkat
Bülent Arınç'tan hastane yerine şifahane önerisi. 'Fahrettin Koca ile konuşup yapacağız' Gündem
Bülent Arınç'tan hastane yerine şifahane önerisi. 'Fahrettin Koca ile konuşup yapacağız'
Beşiktaş taraftarı derbinin kaç kaç biteceğini açıkladı. Golleri kimin atacağını isim isim saydı Spor
Beşiktaş taraftarı derbinin kaç kaç biteceğini açıkladı. Golleri kimin atacağını isim isim saydı
Rize'de ormanlık alanda yangın Gündem
Rize'de ormanlık alanda yangın
Emekliye 10 bin lira ikramiye verilecek! Ekonomi
Emekliye 10 bin lira ikramiye verilecek!
Hız yapan otomobil, hız uyarı tabelasına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı Gündem
Hız yapan otomobil, hız uyarı tabelasına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı
Gazze’de 15 çocuk açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti Dünya
Gazze’de 15 çocuk açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti