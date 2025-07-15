Borcunuza 48 ay taksitlendirme yapabilirsiniz! Uzman isim ayrıntıları tek tek anlattı

Kredi veya kredi kartı borcu olan, ödeyemeyen veya ödemekte zorlanan kişiler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan bir adım geldi. Artık o borçlar yapılandırılabilecek. Peki başvuru tarihleri neler? başvuru şartları var mı? Tüm bu soruların yanıtını Ekonomist Muhammet Bayram tek tek açıkladı.

Muhammet Bayram

Kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için yeni bir yapılandırma düzenlemesi yürürlüğe girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), daha önce sadece ödeme gecikmesi yaşanan borçlar için geçerli olan yapılandırma imkanını genişletti. Artık, borçta gecikme olmasa dahi yapılandırma yapılabiliyor. Ekonomist Muhammet Bayram, uygulamanın detaylarını ve kimlerin faydalanabileceğini kamuoyuna aktararak şöyle konuştu:

Yapılandırma zaten gelmişti ama 60 aya kadar vadeydi şimdi ise 48 ay oldu. Ama en büyük ve en iyi özelliği de şu, öncekinde bir gecikmeye uğramış olmanız şartı vardı. Yani kredi kartınızı asgari tutarını ödeyemediyseniz ya da ihtiyaç kredisi tutarını ödeyemediyseniz buna başvurabiliyordunuz. Fakat şu anda asgari tutarı ödeseniz bile geri kalan bir borcunuz varsa ya da ihtiyaç kredileriniz şu anda halihazırda yapılandırabiliyorsunuz. Yani herhangi gecikmeniz olmasa bile kalan bakiyeyi bu yapılandırma fırsatından faydalanabiliyorsunuz. Şu anda toplamda 48 ay vadeye kadar azami 3.11 faiz oranıyla beraber tüm borçlarınız yapılandırabiliyor. Yani vatandaş şu anda kredi kartı borcu ne kadar kaldıysa, ihtiyaç kredisi varsa onun ödenmeyen kısmı ne kadar kaldıysa toplam borcu 48 ay vadede %3.11 faiz oranıyla yapılandırabilecek.

SON TARİH 10 EKİM

Önceki yapılandırma başvurusunda bir öncekinde mutlak surette temele düşmüş olmak şartı vardı. Yani ödeyememek şartı vardı. Şu anda ödeyememek şartı yok. Yani halihazırdaki bir borcunuzu yapılandırabilirsiniz. 3 ay içerisinde başvurmak gerekiyor. 10 Ekim'e kadar başvurulabilir ve halihazırda başvuru tarihindeki normal sizin borcunuz neyse onun üzerine bir yapılandırma var. Yani siz gittiniz yarın itibariyle bir başvuru yaptınız. Yarın itibariyle ne kadar borcunuz varsa o dikkate alınabiliyor.

KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Detaylara geldiğimiz zaman kredi kartı asgari tutarı ödeyen ya da ödemeyen ne kadar toplam tutarı varsa fark etmiyor. Hepsi yapılandırabiliyor. İhtiyaç kredisini aynı şekilde gecikmeye uğramış yani ödeyemeyen de ödeyen de aynı şekilde gecikmesi olan olmayan kim varsa ihtiyaç kredisi artık kredi kartını yapılandırabilecek. Son günümüz 10 Ekim. Başvuru tarihindeki borç esası alınacak. Yani başvuru tarihindeki ne kadar borcunuz varsa ondan faydalanabiliyorsunuz. 100.000 liralık bir borcu örnek alırsak 100.000 TL için 12 ay vadede aylık 10.681 TL'lik bir ödemesi olacak. Toplam geri ödemesi 128.000 TL. Yani 12 ayda 28.181 TL'lik bir faiz olacak. Eğer 48 aylık bir azami zaten en fazla olan oran bu. 48 aylık bir kredi çekilirse aylık ödeme 4.752 TL olacak ki gayet düşük bir tutar. Geri ödemesi 228.090 TL olacak.