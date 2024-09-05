Börekçi çalışanının tacizi, kavgaya dönüştü 2 kişi tutuklandı

Olayda, kadınla arkadaşlık kurmaya çalışan çalışan ve kadının eşini darp eden şüpheliler tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Eylül günü saat 16.00 sıralarında Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde bulunan Sarıyer Börekçisi'nde çalışan İ.D., teslim ettiği siparişin ardından evdeki genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Bu durumu öğrenen kadının eşi U.B., büyük bir öfkeyle iş yerine geldi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada, U.B. işletme çalışanı İ.D.'yi yaraladı. Olay yerine gelen diğer bir çalışan Ö.D.'nin de kavgaya dahil olmasıyla birlikte U.B. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye Sevk Edildiler

Gözaltına alınan Ö.D. ve İ.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinde İ.D., kadına cinsel tacizde bulunduğunu kabul ederken, Ö.D. ise sadece kavgaya karıştığını belirtti. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.D., 'cinsel taciz' suçundan, Ö.D. ise 'basit yaralama' suçundan tutuklandı.