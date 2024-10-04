Boris Johnson: Netanyahu'nun ziyaretinden sonra banyomda dinleme cihazı bulundu

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 2017'de İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndaki şahsi banyosunu kullandıktan sonra tuvalette casus dinleme cihazı bulduklarını açıkladı.

İngiliz The Telegraph gazetesinin aktardığına göre 2017'de Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Boris Johnson, Bakanlık'taki ofisinde İsrail Başbakanı ile yaptığı görüşme sırasında Netanyahu'nun izin isteyerek tuvaleti kullandığını anlattı.

Johnson, Netanyahu'nun "gizli ek binada" bulunan tuvaleti kullanmasının sonrasında ise güvenlik ekibinin arama yaptığını ve dinleme cihazı bulduklarını söyledi.

Gazetenin haberine göre, Johnson, 10 Ekim'de yayımlanacak "Unleashed" adlı anı kitabında, "Bibi (Netanyahu) bir süreliğine oraya gitti. Bu bir tesadüf olabilir ya da olmayabilir ama bana daha sonra böcek taraması yaptıklarında tuvalette dinleme cihazı buldukları söylendi." ifadelerini kullandı.

Johnson, bu iddiaya ilişkin daha fazla ayrıntı verip veremeyeceği sorusuna ise kitabını işaret ederek "Sanırım bu olay hakkında bilmeniz gereken her şey kitapta var." dedi.

İngiltere eki Başbakanı Johnson'ın Brexit, hükümetinin Kovid-19 salgınını ele alışı ve başbakanlık yaptığı dönemdeki parti skandalına ilişkin anılarına yer verdiği "Unleashed" adlı kitabı 10 Ekim'de satışa çıkacak