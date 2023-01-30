Boris Johnson ''Putin beni füze saldırısıyla tehdit etti'' dedi. Rusya'dan jet yanıt geldi

Putin ile Boris Johnson arasında geçtiği iddia edilen diyalog, Putin'in dünya liderleriyle etkileşimlerini inceleyen bir BBC belgeselinde ortaya çıktı.

Johnson, Putin'i Ukrayna'yı işgal etmenin Batı yaptırımlarına ve Rusya sınırlarında daha fazla NATO askerine yol açacağı konusunda uyardı.

Ayrıca Putin'e Ukrayna'nın "öngörülebilir gelecekte" NATO'ya katılmayacağını söyleyerek Rus askeri harekâtını caydırmaya çalıştı.

Johson'ın açıklamalarına göre Putin, İngiltere'nin çağrısına olumsuz yanıt verdi:

Bir noktada beni tehdit etti ve neşeli bir biçimde 'Boris, seni incitmek istemiyorum ama bir füzeyle bu sadece bir dakika sürer' dedi

BBC belgeseli Putin vs. Batı'da yer alan iddialara göre, 11 Şubat'ta Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşmek için Moskova'ya uçtu.

Wallace'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine dair güvence alarak ayrıldığı, ancak her iki tarafın da bunun bir yalan olduğunu bildiği ifade edildi.

RUSYA’DAN YANIT GELDİ

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna işgali öncesinde Rusya lideri Putin'in kendisini açık açık tehdit ettiği yönündeki sözlerine Moskova'dan çok sert tepki geldi.

Skandallar sonrası temmuzda istifa eden eski İngiltere Başbakanı Johnson, BBC’de yayınlanacak “Putin Batı’ya karşı” belgeselinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini açıkça füze saldırısıyla tehdit ettiğini söylemişti. Johnson, Ukrayna’yı işgal etmemesi için ikna etmeye çalıştığı Putin’in kendisine “Boris, canını acıtmak istemiyorum ama füzeyle sadece bir dakika sürer” dediğini aktarmıştı.

Dünya basınında olay yaratan açıklamayla ilgili Rusya'dan dikkat çeken bir yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini savunan Johnson'ın “açıkça yalan söylediğini” kaydetti.

Peskov, “Johnson'ın sözleri doğru değil, aslında tam olarak yalan” dedi.

Rusya’nın 2. yılına yaklaşan Ukrayna işgali, Moskova ve Kiev’e askeri destek veren Londra arasında gerilimin hızla artmasına yol açıyor.