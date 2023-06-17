Boris Johnson yeni işini buldu. Milletvekilliğinden istifa etmişti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail'de köşe yazarı oldu.

Parlamentoda kurulan komitenin Kovid-19 döneminde konutunda verilen partiler sebebiyle yürüttüğü soruşturma rapor sonrası geçen hafta milletvekilliğinden istifa eden Johnson'ın Partygate skandalında Parlamentoyu defalarca yanılttığı belirtilmişti.

Komiteyi kendisini Parlamentodan atmaya çalışmakla suçlayan Johnson, geçen sene de art arda gelen skandallar sonrası başbakanlık koltuğunu bırakmıştı.

DailyMail.com, İngiltere'nin en renkli siyasetçilerinden olan Johnson'ın sitede köşe yazmaya başladığını bir videoyla duyurdu. Gazete, “En esprili ve orijinal yazarlardan biri” olarak tanıttığı eski başbakanın her cumartesi haftalık yazılarının yayınlanacağını belirtti.

Yayınlanan videosunda içinden gelenleri yazacağını söyleyen Johnson da ilk yazısını kendi kilo verme mücadelesine ayırdı.

Öte yandan Johnson'ın köşe yazarı olması tepkilere yol açtı. Birçok kesim, eski başbakanın tabloid medyasında görev almasının “çıkar çatışması” riski yarattığını belirtti.