Bornova Şube Müdürü gözaltına alındı. Polis şubede arama başlattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bornova Şube Müdürü gözaltına alındı. Polis şubede arama başlattı

İzmir'in Bornova ilçesindeki Denizbank şubesinde dolandırıcılık iddiaları sonrası polis ekipleri, şube müdürünün odasındaki belgeleri incelemeye başladı.

İzmir'de, Denizbank şube müdürüne dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verilmesi sonrasında, polis banka şubesinde arama çalışması başlattı.
Denizbank’ın talebi üzerine mali polis usulsüzlükle suçlanan banka müdürünün odasını kontrol edip belgeleri incelemeye başladı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada H.Ö. hakkında gözaltı kararı verilmişti.
2002 yılından bu yana Denizbank'ta çalışan H.Ö.'nün annesini kanserden kaybettiği ve kendisinin de kanser hastalığına yakalandığı aktarıldı.
Banka tarafından yapılan incelemelerde H.Ö.'nün zimmetine para geçirip geçirmediği ve usulsüz bir işlem uygulayıp uygulamadığı öğrenilemedi.

İzmir'de, Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında polis banka şubesinde arama başlattı.

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