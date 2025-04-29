Bornova’daki ayakkabıcılar sitesi çöplüğe döndü!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir’in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi’nde biriken çöpler, yığınlar oluşturarak yangın riski yaratıyor. Esnaf, yıllardır süren soruna çözüm beklerken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, atıkların toplanması için adım attıklarını açıkladı.

Bornova’daki 380 bin metrekarelik Ayakkabıcılar Sitesi’nde çöplerin toplanmaması, yolları kapatan çöp yığınlarına neden oldu.

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Yangın tehlikesi oluşturan bu durum, esnafı çaresiz bıraktı. Esnaf Burhan Otsun, “Yıllar önce buraya taşındık, her yer pislik içinde. Geçen gün çöpler yandı, atölyelere sıçrasa ne olacaktı? Bu yanıcı maddeler, küçük bir kıvılcımda felakete yol açar. Çözüm istiyoruz” dedi.

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Sitede çalışan Derviş Ali (37) ise, “Çöplükte yaşıyoruz, rezillik diz boyu. Arabalar, insanlar çöplerden geçemiyor. Hep aynı sorun. Yetkililer bir şey yapsın, burası yanarsa felaket olur” diye konuştu.

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ayakkabıcılar Sitesi’ndeki sanayi atıkları, çevre kirliliği ve yangın gibi riskler yaratıyor. İlçe belediyeleri sadece evsel atık toplamakla yükümlü olsa da bu duruma kayıtsız kalamazdık.

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Belkahve A.Ş. üzerinden atıkların toplanması ve lisanslı firmalarca imhası için çalışıyoruz. Yakında atıklar toplanacak ve imha edilecek. Bu atıklar, doğayı ve bölgeyi tehdit ediyor. Kısa sürede bu olumsuz manzarayı ortadan kaldıracağız. Doğaya ve Bornovalılara karşı sorumlu hizmet anlayışımız sürecek.”

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Bornova’daki ayakkabıcılar sitesi çöplüğe döndü!
Ayakkabıcılar sitesi çöplüğe döndü!