Bornozla direksiyonda: Yıldız Tilbe yine şaşırttı

Delikanlım, Çabuk Olalım Aşkım, Hastayım Sana, Çat Kapı gibi şarkılarıyla dinleyicilerini büyüleyen Yıldız Tilbe, bu kez sahne performansıyla değil araç kullanma tarzıyla gündeme geldi. Ünlü isim bornozuyla otomobil kullanırken objektiflere yakalandı.

Üzerinde bornozuyla dikkat çeken Tilbe, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ünlü şarkıcı, otomobiline binerek mekanın önünden ayrıldı.

YILDIZ TİLBE KİMDİR?

Yıldız Tilbe, 16 Temmuz 1966'da İzmir'de doğmuş Türk şarkıcı, besteci ve söz yazar. Kürt ve Zaza kökenli altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Tilbe müzik kariyerine 1990'larda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek başladı ve 1994'te yayımlanan ilk albümü "Delikanlım" ile büyük bir çıkış yakaladı. Bu albümdeki aynı adlı şarkı, onun Türkiye çapında tanınmasını sağladı.

Tilbe, kendine özgü sesi, duygusal yorumu ve yazdığı içten sözlerle Türk pop ve arabesk müziğinde önemli bir yere sahip. "Vazgeçtim", "Çabuk Olalım Aşkım", "Aşk Perisi" gibi birçok hit şarkısı bulunuyor. Ayrıca, birçok ünlü sanatçıya besteler vermiş ve şarkı sözleri yazdı. (örneğin, Sezen Aksu, Tarkan, Demet Akalın).

Kişisel hayatında inişli çıkışlı dönemler yaşayan Tilbe, samimi tavırları ve dobra kişiliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medyada paylaşımları ve tarzıyla gündeme gelen ünlü isim geniş bir hayran kitlesine sahip.