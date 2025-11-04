Dün 11.060,39 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,45 puan ve yüzde 0,09 azalışla 11.049,93 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 134,03 puan ve yüzde 1,21 değer kaybıyla 10.926,36 puana indi.

Borsadaki düşüş günün ikinci yarısında da devam etti. BİST 100 endeksi saat 15.12 itibari ile 10 bin 923 puan seviyesinde işlem görüyor.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,58 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok düşen ise yüzde 2,86 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ve Çin arasında, geçen hafta, Güney Kore'de gerçekleşen görüşmeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelen faiz indirim sürecine ilişkin haber akışının endeksin düşüşünde etkili olduğu belirtiliyor.