Borsa 4 günün ardından bugün yükselişle güne başladı

Kaynak: AA
Borsa 4 günün ardından bugün yükselişle güne başladı
Borsa İstanbul haftanın dört iş günündeki düşüşün ardından bugün ilk kez yükselişe geçti. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 7.769,78 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,82 puan artışla 7.769,78 puandan haftanın son iş gününe başladı.

Bankacılık endeksi bugün artışla başlarken, holding endesi ise azalıştaydı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,38 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile inşaat oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl başlaması öngörülen faiz indirimlerinin süresi ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ifade ederek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamalarına çevrildiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti.

Para Politikası Kurulu metninde, "Kurul, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir." ifadesi dikkat çekti.

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