Borsa bu hafta kaybettirdi. İşte en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,40 kayıpla 7.913 puandan tamamladı. Ancak hisselerin bazıları kazandırırken, bazıları da kaybettirdi. İşte o hisseler

KAYNAK: Haber Merkezi
Borsa bu hafta kaybettirdi. İşte en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul bu hafta kaybettirdi. Ancak bazı hisseler ise yatırımcısını sevindirdi. İşte Borusan Yatırım ve Pazarlama da onlardan biriydi. En çok kazandıran hisse (4-8 Aralık BIST 100 endeksi)
Borsa İstanbul'da işlem gören Borusan Yatırım ve Pazarlama, geçen haftayı yüzde 22,39 kazançla kapattı.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,87 kayıpla 7.412,09 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 4,02 azalışla 10.233,40 puan, Mali Endeksi yüzde 0,51 azalışla 8.196,02 puan, Sanayi Endeksi yüzde 2,26 düşüşle 12.592,22 puan oldu.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSELER

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,39'la Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Borusan Yatırım ve Pazarlama’yı yüzde 19,37'yle Ege Endüstri, yüzde 10,96'la Türk Telekom izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,57 ile İmaş Makina, yüzde 10,71 ile Vestel Elektronik, 9,72 ile Kontrolmatik Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 359 milyar 590 milyon lirayla Koç Holding, 350 milyar 520 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 294 milyar 29 milyon lirayla Tüpraş oldu.

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