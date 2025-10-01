Borsa güne düşüşle başladı (1 Ekim 2025)

Dün satışların hakim olduğu Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,33 değer kaybıyla 11.012,12 puandan kapanmıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa kıyasla 19,31 puan ve yüzde 0,18 gerileyerek 10.992,82 puana düştü. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,21 yükseldi.

Sektör endekslerinde en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile spor olurken, en çok değer kaybeden yüzde 5,57 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.Küresel piyasalarda, ABD’de federal hükümetin bütçe eksikliği nedeniyle kapanması sonrası karışık seyir dikkat çekerken, Asya’da Çin ve Hong Kong borsalarının kapalı olması işlem hacmini düşürdü.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olacağını, yurt dışında ise küresel imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi enflasyon ve ABD ADP özel sektör istihdam verilerinin izleneceğini belirtti, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.200 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

