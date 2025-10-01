Borsa İstanbul’dan 7 şirket için flaş karar! Bugünden itibaren geçerli

Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul 7 şirketin halka arz faaliyetlerine son verdi. Söz konusu şirketler bugünden itibaren halk arz takviminde yer almayacak.

Borsa İstanbul (BIST), 1 Ekim 2025’ten itibaren yedi şirketin hisselerinin Halka Arz Endeksi’nden çıkarılacağını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruda, kararın “BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti”nin 8.18 maddesi kapsamında alındığı belirtildi.

Söz konusu maddeye göre, bir şirket halka arz endeksine dahil olduktan 25. ayın ilk işlem gününde endeksten çıkarılıyor. Endeksten çıkarılacak şirketler şöyle:

- Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

- DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.

- Ebebek Mağazacılık A.Ş.

- Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri A.Ş.

- Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat A.Ş.

- Reeder Teknloji A.Ş.

- Tarkim Bitki Koruma A.Ş.

Bu şirketler, belirtilen tarihten itibaren BIST Halka Arz Endeksi’nde yer almayacak.

