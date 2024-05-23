Borsa güne düşüşle tamamladı

Endeks, günün başlangıcında yüzde 0,29'luk bir azalışla 10.868,11 puandan işleme başlamıştı.

Gün içinde en düşük 10.785,60 ve en yüksek 10.972,73 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,98 değer kaybıyla günü tamamladı. Mali endeks yüzde 1,24, sanayi endeksi yüzde 0,89, hizmetler endeksi yüzde 0,51 ve teknoloji endeksi yüzde 1,30 oranında düştü.

BIST 30 endeksi ise yüzde 1,05'lik bir kayıpla 11.812,18 puandan kapandı. BIST 100'deki hisselerden 27'si değer kazanırken, 72'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Akbank oldu.

Altın fiyatlarına gelince, ons başına altın uluslararası piyasalarda 2.342 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise kilogram başına standart altın yüzde 1,4'lük bir düşüşle 2 milyon 466 bin liraya geriledi.

Döviz kurları konusunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası doların bugünkü efektif alış kurunu 32,1196 lira, satış kurunu ise 32,2483 lira olarak açıkladı. Bu, önceki efektif kurun alışta 32,0985 lira, satışta 32,2271 lira olduğu anlamına geliyor.

Uluslararası döviz piyasalarında, avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2710 ve dolar/yen paritesi 157,00 seviyesinde işlem görüyor. Petrol piyasalarında ise Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 81,4 dolar seviyesinde sabit kaldı.