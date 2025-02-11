Borsa güne nasıl başladı (11 Şubat 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa güne nasıl başladı (11 Şubat 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 düşüşle 9.840,00 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,85 puan ve yüzde 0,06 azalışla 9.840,00 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yüzde 3,74 ile finansal kiralama faktoring kazandırırken, en çok kaybettiren yüzde 0,85 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,06 değer kaybıyla 9.845,85 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmaya çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin konuşmasının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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