Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 27,76 puan ve yüzde 0,26 artarak 10.767,34 puandan yeni güne giriş yaptı.

Hem Bbankacılık endeksi hem de holding endeksi değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok spor endeksi kazandırdı. Menkul Kıymet yatırım ortaklığı ise en çok kaybettirenler listesinin başında yer aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün 10.739,57 puana çıkarak günü rekor kapadı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlendiğini ifade eden Analistler küresel pay piyasalarında, bugün de banka yetkililerinin devam etmesi beklenen açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yurt içinde bugün veri gündemi sakin. Yurtdışında ise Euro Bölgesi'nde cari işlemler ve dış ticaret dengesi ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirten analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.