Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselerek 10.767,34 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 27,76 puan ve yüzde 0,26 artarak 10.767,34 puandan yeni güne giriş yaptı.

Hem Bbankacılık endeksi hem de holding endeksi değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok spor endeksi kazandırdı. Menkul Kıymet yatırım ortaklığı ise en çok kaybettirenler listesinin başında yer aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün 10.739,57 puana çıkarak günü rekor kapadı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlendiğini ifade eden Analistler küresel pay piyasalarında, bugün de banka yetkililerinin devam etmesi beklenen açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yurt içinde bugün veri gündemi sakin. Yurtdışında ise Euro Bölgesi'nde cari işlemler ve dış ticaret dengesi ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirten analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Haberler
Emeklileri yüzde 15 indirim. Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Haberler
Ermeni palavraları için 'soykırım' diyen Biden 'İsrail Gazze’de soykırım yapmıyor' dedi Dünya
Ermeni palavraları için 'soykırım' diyen Biden 'İsrail Gazze’de soykırım yapmıyor' dedi
Selçuk Geçer 'şaka değil' diyerek açıkladı: Kanatlanıp uçacak Ekonomi
Selçuk Geçer 'şaka değil' diyerek açıkladı: Kanatlanıp uçacak
Konyaspor Galatasaray'ı hedef aldı Spor
Konyaspor Galatasaray'ı hedef aldı
Araba almaktan vazgeçenlerin son tercihi ortaya çıktı. Sayısı her geçen gün artıyor Otomotiv
Araba almaktan vazgeçenlerin son tercihi ortaya çıktı. Sayısı her geçen gün artıyor
Citroen yeni hafif ticari araçlarını tanıttı Otomotiv
Citroen yeni hafif ticari araçlarını tanıttı
Brent petrolün varil fiyatı 83,14 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 83,14 dolar
Çocuğum işitiyor mu? Diye soranlara uzmanlardan uyarılar Sağlık
Çocuğum işitiyor mu? Diye soranlara uzmanlardan uyarılar