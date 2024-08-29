Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa kıyasla 5,21 puan ve yüzde 0,05 yükselişle 9.762,37 seviyesine yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 düşerken, holding endeksi yüzde 0,11 değerlendi.

Yüzde 0,51 ile en çok kazandıran tekstil ve kimya sektörü olurken, en çok gerileyen yüzde 0,33 ile orman kağıt basım olarak kaydedildi.

Dün dar bantta hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değerlenerek 9.757,16 seviyede geride bıraktı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olurken, 9.650 ve 9.500 puanın destek konumunda yer aldı.