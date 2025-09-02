Borsa güne yükselişle başladı (2 Eylül 2025)

Kaynak: AA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 11.304,45 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 11.279,95 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,50 puan ve yüzde 0,22 artışla 11.304,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,14 ile turizm, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,28 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri güç kazanırken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesi yatırımcılar temkinli davranmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.200 ve 11.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

