Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 yükselişle 10.970,37 puandan tamamladı.

Piyasalar, küresel iyimserliklerin etkisiyle toparlanma sinyalleri verdi.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,92 puan ve yüzde 0,54 artışla 11.029,29 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 1,39 ile spor sektöründe gerçekleşti; en belirgin düşüş ise yüzde 0,73 ile turizmde görüldü. Küresel piyasalar, ABD'de özel sektör istihdamının beklentileri aşması ve ekonomik aktiviteye dair olumlu sinyallerle pozitif bir yönde ilerliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, Almanya sanayi üretimi ve Avro Bölgesi perakende satış verilerinin izleneceğini vurguluyor.

Teknik analizde BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyeleri direnç, 10.900 ile 10.800 puanları ise destek olarak öne çıkıyor.