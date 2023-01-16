16 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,57 artışla 5.013,16 puandan başladı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 10:22
Takip Et

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
+
Aa
-

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,30 puan ve yüzde 0,57 değer kazanarak 5.013,16 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,51 ve holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,65'le elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta genelinde dalgalı bir seyir izlemesinin ardından cuma gününü yüzde 0,28 artışla 4.984,86 puandan tamamlarken, haftalık bazda yüzde 6,68 değer kaybetti.

Analistler, enflasyon endişelerinin geri plana atılması ile yatırımcıların resesyon riskine dair gelişmelere odaklandığını belirterek, bu anlamda politika yapıcıların açıklamalarının kritik olacağını söyledi.

Bugün başlayacak Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde bütçe dengesi ile Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, ABD'de piyasaların bugün tatil olması nedeniyle global piyasalarda işlem hacimlerinin düşük seyredebileceğine işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 4.700 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti. (AA )

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
1
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
2
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
3
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
﻿Meteoroloji kahini Kerem Ökten Şubat Mart ve Nisan ayında olacakları açıkladı
4
﻿Meteoroloji kahini Kerem Ökten Şubat Mart ve Nisan ayında olacakları açıkladı
﻿Meteoroloji kahini Kerem Ökten Şubat Mart ve Nisan ayında olacakları açıkladı
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
5
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
6
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
7
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿Hırvatistan euroya geçti
﻿Hırvatistan euroya geçti
﻿Hırvatistan euroya geçti
﻿Otomobil takla attı: 1 yaralı
﻿Otomobil takla attı: 1 yaralı
﻿Otomobil takla attı: 1 yaralı
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.