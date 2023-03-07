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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kaybederek günü 5.381,90 puandan tamamladı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 18:42
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,41 puan azalırken, toplam işlem hacmi 94,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,15 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,16 ile taş, toprak oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının nihai seviyesinin büyük ihtimal beklenen daha yüksek olabileceğini belirtti.

Analistler, Powell'ın açıklamalarıyla piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, Jerome Powell'ın yarın ABD Senato'sunda devam edeceği açıklamaların piyasaların odağında bulunacağını vurguladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek 3 toplantıda da 25 baz puan faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü vurgulayan analistler, temmuz toplantısında atılacak adımlara ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktardı.

Yarın ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da piyasaların odağında yer alacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı, dış ticaret dengesi, Avro Bölgesinde büyüme, Almanya'da sanayi üretimi ve perakende satışlar ile Japonya'da cari işlemler dengesinin öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5200 seviyesinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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