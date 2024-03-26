Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok düşen hisseler hangisi?

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok düşen hisseler hangisi?
Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, gün sonunda yüzde 2,46 oranında düşüşle 8.807,38 puana geriledi.

Endeks, bir önceki kapanışa göre 222,00 puan azalırken, toplam işlem hacmi 96,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,60, holding endeksi ise yüzde 2,44 değer kaybı yaşadı. Sektör endekslerinde yalnızca menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 0,92 ile kazanç sağlarken, spor sektörü yüzde 4,72 ile en fazla kaybı yaşayan oldu.

Analistler, dünya genelindeki pay piyasalarının, büyük merkez bankalarının gelecek dönemdeki politika kararlarına dair süregelen belirsizliklerden etkilendiğini belirtiyor. Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed)'nin bu yıl içinde beklenen faiz indirimleri konusundaki zamanlama ve hızla ilgili belirsizlikler sürerken, Fed yetkililerinin son açıklamalarındaki dikkatli ifadeler, piyasalardaki risk algısını düşürdü.

Analistler, yarın Türkiye’de ekonomik veri akışının sakin geçeceğini, fakat yurt dışında Çin’deki sanayi karları ve Avro Bölgesi’ndeki ekonomik güven endeksi verilerinin izleneceğini ifade ediyor. Teknik olarak BIST 100 endeksi için 8.800 ve 8.700 puanlarının destek, 9.200 ve 9.350 puanların ise direnç seviyeleri olarak öne çıktığını kaydediyorlar.

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