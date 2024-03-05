Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa kıyasla 47,13 puan düşerken, toplam işlem hacmi 120,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,66 oranında düştü. Sektör endeksleri içinde en fazla artış yüzde 4,13 ile madencilikte görülürken, en fazla düşüş yüzde 2,49 ile finansal kiralama faktoringde yaşandı.

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ne zaman gireceği konusundaki belirsizliğin sürdüğünü ve bunun risk iştahını olumsuz etkilediğini ifade etti. Yarı iletken çip ve yapay zeka sektöründe çalışan teknoloji şirketlerine yönelik ilginin görece devam ettiğini aktaran analistler, ancak hafta içinde açıklanacak olan ABD istihdam raporu öncesi yatırımcıların ihtiyatlı hareket ettiğini vurguladı.

Diğer yandan, bugün ABD’de yayımlanan makroekonomik veriler, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) şubatta 52,3 ve bileşik PMI’ın 52,5 ile beklentileri aştığını ve ekonomik faaliyetteki canlılığın sürdüğünü ortaya koydu. Ülkedeki fabrika siparişleri ise ocak ayında aylık yüzde 3,6 düşüşle tahminlerin altında kaldı.

Analistler, yarın yurt içinde önemli bir veri akışı olmadığını, yurt dışında ise ABD’de ADP özel sektör istihdamı ve Fed Bej Kitap raporunun izleneceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 puanların destek, 8.900 ve 9.000 puanların ise direnç olarak öne çıktığını belirtti.