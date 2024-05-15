Borsa günü düşüşle tamamladı. İşte en çok kaybettiren hisseler

Endeks, bir önceki kapanışa kıyasla 14,79 puan geriledi ve toplam işlem hacmi 91,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,05’lik bir artış gösterirken, holding endeksi yüzde 0,59 oranında değer kaybetti. Sektör endekslerinde en fazla kazancı yüzde 4,11 ile spor sektörü elde ederken, en büyük kaybı ise yüzde 2,08 ile metal ana sanayi sektörü yaşadı.

Diğer yandan, ABD’de açıklanan son ekonomik verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Nisan ayında aylık yüzde 0,3 artışla analist beklentilerinin altında bir performans sergiledi. Yıllık bazda ise yüzde 3,4’lük bir artışla beklentilere uygun bir yükseliş gösterdi. Bir önceki ayda TÜFE, aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 oranında artmıştı.

Analistler, enflasyon oranındaki bu yavaşlamanın, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığını artırdığını belirtiyorlar. Piyasa fiyatlamalarına göre, Fed’in Eylül ayında faizleri yüzde 71 ihtimalle indireceği öngörülüyor.

Yarın, Türkiye’de haftalık para ve banka istatistikleri açıklanacakken, uluslararası arenada ABD’de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri ile Japonya’da ekonomik büyüme ve sanayi üretimi rakamları takip edilecek. Teknik analistler, BIST 100 endeksi için 10.100 ve 10.000 puan seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 puan seviyelerinin ise direnç olarak izleneceğini ifade ediyorlar.