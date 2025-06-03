Borsa günü nasıl tamamladı? 3 Haziran gün sonu rakamları

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 268,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,4 milyar liraya ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 5,72, holding endeksi ise yüzde 3,12 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en çok düşen yüzde 3,49 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.

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Küresel piyasalarda tarifelere dair söylemler ve belirsizlikler varlık fiyatlamalarını güçleştirirken, yurt içinde beklenenden düşük gelen enflasyon verilerinin etkisiyle BIST 100’de bankacılık endeksi öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir gözlendi.

Analistler, yurt içindeki olumlu enflasyon verisinin borsadaki yükselişte önemli rol oynadığını belirtti.

Yarın yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD’de ADP istihdam raporu, Fed’in Bej Kitap raporu, ABD ve Avrupa’da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu vurguladı.

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