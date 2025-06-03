New York Borsası’nda tarife gerginliği: Karışık seyir sürüyor! (3 Haziran 2025)

Kaynak: AA
New York Borsası’nda tarife gerginliği: Karışık seyir sürüyor! (3 Haziran 2025)

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının yarattığı belirsizlik devam ederken, New York Borsası güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 düşüşle 42.278,37 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 yükselerek 5.942,13 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,34 artışla 19.307,43 puana ulaştı.

ABD’nin ticaret ortaklarıyla sürdürdüğü müzakerelerin sonuçları yatırımcıların dikkatini çekerken, pay piyasalarında açılışta karışık bir tablo gözlendi.

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Başkan Donald Trump’ın Çin’i tarifeler konusunda varılan anlaşmayı bozmakla suçlamasının ardından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bu hafta görüşeceğini duyurdu.

Leavitt, Avrupa Birliği (AB) tarafında ise Birliğin Trump’ın tarife tehdidiyle müzakere masasına oturduğunu ve AB ile bir anlaşmaya varılması konusunda umutlu olduklarını belirtti.

Analistler, ek tarifelerin askıya alındığı 90 günlük sürenin 8 Temmuz’da biteceğine dikkat çekerek, Trump yönetiminin bu tarihten önce ticaret görüşmelerini hızlandırmaya çalıştığını ifade etti.

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Geçen hafta Trump’ın çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisini iki katına çıkaracağını açıklaması, tarifelerin ekonomik etkilerine dair endişeleri artırdı.

Trump yönetiminin tetiklediği tarife gerilimi küresel ekonomi için risk oluştururken, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), ticaret politikalarındaki belirsizlik nedeniyle küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1’den yüzde 2,9’a düşürdü.

Belirsizliğin yükseldiği bu dönemde, ABD ekonomisinin durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar, bu hafta açıklanacak istihdam verilerine odaklanırken, bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısı ve fabrika siparişleri verileri dikkatle takip edilecek.

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