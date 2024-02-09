Borsa günü rekor seviyede tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 96,18 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 120,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,90 değerlendi. Sektör endeksleri içinde en fazla yükseliş yüzde 3,08 ile madencilikte, en fazla düşüş ise yüzde 0,78 ile sigortada oldu.

Analistler, ABD’de açıklanan verilerin ülke ekonomisinin sağlam olduğunu göstererek “yumuşak iniş” senaryolarına destek verdiğini ve dünya çapında şirket kârlarının beklentileri karşılamaya devam ettiğini belirtti. Bu da küresel hisse senedi piyasalarında risk iştahını artırdı.

Önümüzdeki hafta yurt içinde ödemeler dengesi, iş gücü istatistikleri, piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, yurt dışında ise ABD, Avro Bölgesi, İngiltere ve Japonya’da büyüme, ABD, İngiltere ve Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi gibi önemli verilerin izleneceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde teknik olarak 9.140 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 puanların destek olarak öne çıktığını bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne göre, ekonomistler Aralık 2023’te cari işlemler hesabının 3 milyar 83 milyon dolar açık vereceğini öngörüyor. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2023’te 46 milyar 98 milyon dolar, 2024’te ise 35 milyar 250 milyon dolar olacağını tahmin ediyor.