Borsa günü rekorlarla tamamladı. Tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışı

Ayrıca, endeks en yüksek seviye rekorunu 9.416,70 puana çıkardı. Önceki kapanışa göre 27,03 puan artış gösteren endeksin toplam işlem hacmi 137,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı yüzde 2,81 ile iletişim sektörü elde ederken, en çok değer kaybı yüzde 1,88 ile metal ana sanayi sektöründe yaşandı.

Analistler, Nvidia’nın beklentilerin üzerindeki finansal sonuçları sonrasında ABD, Avrupa ve Japonya pay piyasalarında yeni zirveler görüldüğünü belirtti ve yurt içi piyasalarda da alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise düşüş eğilimini sürdürerek 287 baz puana geriledi.

Gelecek hafta yurt içinde büyüme, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD’de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, inşaat harcamaları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi’nde enflasyon, tüketici güven endeksi, Almanya’da enflasyon ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi yoğun veri gündemi takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 seviyesinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin ise detek konumunda olduğunu belirtti.

AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler, geçen yılın 4. çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,97 arttığını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2023 yılına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 4,40, 2024 yılı sonu büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,44 oldu.