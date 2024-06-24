Borsa günü yatay tamamladı. En çok hangi hisseler değer kazandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa günü yatay tamamladı. En çok hangi hisseler değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 10.767,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre 3,51 puanlık bir düşüş yaşanırken, toplam işlem hacmi 97,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazancı bankacılık sektörü elde ederken, en çok kaybı yüzde 3,28 ile tekstil deri sektörü yaşadı.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl içinde iki kez faiz indirimi yapabileceği beklentilerine rağmen, banka yetkililerinin temkinli açıklamaları nedeniyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Fed üyelerinin açıklamaları, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi ile konut fiyat endeksinin gündemde olacağı belirtildi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 puanın destek, 10.800 ve 10.900 puanın ise direnç seviyeleri olarak öne çıktığı kaydedildi.

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